- Regina și Prințul Filip, ducele de Edinburgh sunt familiarizați cu comunicația online. Prințul Harry a spus chiar ca bunicii sai au participat la inceputul pandemiei, pe cand se aflau in izolare, la castelul Windsor, la o aniversare online prin aplicația de videoconferințe Zoom. Este vorba de petrecerea …

- Aditya Singh, un american in varsta de 36 de ani, a petrecut ilegal trei luni pe Aeroportul O`Hare din Chicago. Barbatului ii era frica sa se infecteze cu noul coronavirus si a refuzat sa zboare spre Los Angeles, California, stat afectat grav de pandemia COVID-19, acolo unde isi are resedinta.

- O postare ciudata a lui Trump numai pe site-ul Parler. Inca președinte al Statelor Unite, Donald Trump a declarat ca a invocat Legea Insurecției dupa revolta condusa de facatorii de legi republicani și democrați, FBI, CIA etc, care sperau ca vor submina SUA și Constituția sa. In mesajul care poate fi…

- Oficialii din domeniul sanatații din Los Angeles au spus primilor respondenți sa nu mai aduca pacienți adulți care nu pot fi resuscitați la spitale, invocand o penurie de paturi și personal, deoarece ultima creștere COVID-19 a amenințat ca va copleși sistemele de sanatate din al doilea oraș ca marime…

- SUA se confrunta cu o recrudescenta a epidemiei de peste o luna, depașind constant pragul de 200.000 de cazuri zilnice de infectari.Ministerul Sanatații a avertizat ca numarul pacienților spitalizați este la unul dintre cele mai mari niveluri de la inceputul pandemiei, in spitalele americane fiind internate…

- Joi, 10 decembrie, Cassie (34 de ani) a dezvaluit ca ea și soțul ei, antrenorul de fitness Alex Fine (37 de ani), vor deveni parinți pentru a doua oara. Cantareața a dat naștere primului lor copil in urma cu un an, pe 6 decembrie, in Los Angeles, California, dezvaluia atunci TMZ , citat de Entertainment…

- Filmele documentare Acasa și Colectiv se adauga unei competiții lungi de peste trei decenii, care sporește interesul acordat cinematografiei noastre la a 92-a ediție a premiilor Oscar. De la caderea Zidului Berlinului, de cand a aplicat la categoria Film Internațional a Oscarurilor, Romania nu a reușit…