Stiri pe aceeasi tema

- O noua prelevare de organe a avut loc seara trecuta la Spitalul de Neurochirurgie, donatorul fiind un copil de 10 ani din Iasi aflat in moarte cerebrala. Dupa ce a obtinut acordul familiei, echipa de medici a prelevat inima, ficatul, plamanii si rinichii. Surse medicale au declarat ca plamanii vor fi…

- Premierul Ludovic Orban a facut si noi numiri in Guvern, deciziile fiind publicate in Monitorul Oficial. Astfel, președinte la Agenția pentru Agenda Digitala a Romaniei este Ioan-Sabin Sarmaș (consilier local PNL Cluj-Napoca). Adriana-Elena Moța a fost numita președinte al Autoritaatii Naționale…

- Comitetul de Avizare din cadrul Administratiei Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat 35 de dosare de finantare pentru achizitia de autovehicule noi prin Programele "Rabla" si "Rabla Plus", adresate persoanelor juridice, informeaza, miercuri, institutia, relateaza Agerpres.Citește și: Proiect…

- Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala va fi reluat incepand de miercuri, 6 noiembrie 2019, ora 10:00, data de la care instalatorii validati vor…

- Casa Verde Fotovoltaice , program derulat de catre Administratia Fondului pentru Mediu (AFM), va fi reluat odata cu 6 noiembrie 2019, de la ora 10:00, moment in care instalatorii validati vor putea sa continue inscrierea persoanelor fizice interesate...

- Presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), Constantin-Florin Mituletu-Buica, a declarat ieri ca votarea se poate prelungi in strainatate la alegerile prezidentiale in toate cele trei zile in care cetatenii isi pot exercita dreptul de vot, potrivit Agerpres. „Vorbim despre cazurile prevazute…

- "Vorbim despre cazurile prevazute de Legea 148, in primul rand votarea se poate prelungi in strainatate in toate cele trei zile. Potrivit legii, orice votare se poate prelungi peste ora 21,00, asa cum avem vineri, sambata, ora 21,00, putem merge pana la 23,59 si duminica 23,59. Conditia este sa fie…

- Au trecut doua zile de cand sotia lui Dan Ristin a vorbit pentru ultima data cu sotul sau. Intre timp, Dan Ristin a murit: a fost ucis sau a fost ajutat sa se sinucida, sustin procurorii, in urma primelor cercetari. In prima parte a zilei de duminica s-a facut autopsierea cadavrului. Urmeaza…