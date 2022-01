Grecia a anunțat, luni, noi masuri pentru a stopa pandemia de Covid, astfel ca certificatul verde va expira dupa sapte luni, daca nu include si o doza booster, potrivit unui decret ministerial, care va intra in vigoare la 1 februarie. Masura, care pana acum se aplica doar persoanelor de peste 60 de ani, intentioneaza sa […] The post Grecia: Valabilitatea certificatului verde Covid, fara doza booster, se reduce la 7 luni appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .