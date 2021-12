Grecia va cumpăra fregatele franceze, în pofida unei oferte americane Grecia va cumpara trei fregate de la Franta, a confirmat sâmbata Grecia, punând punct înainte de a începe unei potentiale noi dispute diplomatico-politice între Franta si SUA, dupa criza din toamna pe tema unui megacontract privind vânzarea de submarine Australiei, câstigat de Washington în detrimentul Parisului, transmite AFP, potrivit Agerpres.

"Acordul eleno-francez este în vigoare si va continua. Acesta a fost încheiat la cel mai înalt nivel posibil. Însusi premierul elen l-a anuntat", a dat asigurari o sursa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

