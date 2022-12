Grecia: Un copil mic a murit după ce o ambarcațiune cu refugiați a naufragiat pe stâncile din Lesbos Potrivit garzii de coasta grecești, sambata, o ambarcațiune de mici dimensiuni cu 35 de migranți la bord a naufragiat pe stanci pe fondul unor vanturi furtunoase. In total, 34 de persoane au reușit sa ajunga la țarm și au anunțat autoritațile. Micuțul fusese impins pe stanci de valuri. Incidentul a avut loc vineri, au precizat autoritațile, anunța anews.com.tr. Moartea copilului a fost confirmata și de spitalul din insula. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

