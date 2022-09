Stiri pe aceeasi tema

- Paza de coasta elena a recunoscut ca a tras focuri de avertisment in direcția unei nave, care „facea manevre suspecte" in apele teritoriale ale Greciei, in zona insulei Lesbos, dupa ce Turcia a invinuit țara vecina de „foc de harțuire”, relateaza, duminica, DPA, conform Agerpres.

- Uniunea Europeana si-a exprimat, luni, ”ingrijorarea serioasa” cu privire la ”remarcile ostile” ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan impotriva Atenei cu privire la insulele grecesti din apropierea Turciei, relateaza AFP. Liderul turc a amenintat Grecia, sambata, ca va plati un ”pret mare”,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, sambata, ca Grecia va plati un „pret ridicat” daca va continua sa incalce spatiul aerian turc si „sa hartuiasca” avioanele turce in Marea Egee, informeaza AFP, citat de Agerpres . Ankara a afirmat, duminica trecuta, ca avioane turce in misiune in aceasta…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a acuzat Grecia ca a vizat avioane turce cu sistemul sau de aparare aeriana S-300, informeaza miercuri dpa. Erdogan a acuzat Atena de un „act ostil” marti seara, potrivit agentiei de presa Anadolu. Potrivit președintelui turc, prin aceste acțiuni, Grecia a…

- Turcia a acuzat duminica faptul ca avioane ale sale aflate in misiune in Marea Egee si in estul Marii Mediterane au fost vizate de sistemul de aparare aeriana S-300 al Greciei si a spus ca este vorba de o "actiune ostila", potrivit AFP.

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis l-a acuzat luni pe liderul Partidului Miscarii Nationaliste (MHP) din Turcia, Devlet Bahceli, de promovarea unei politici expansioniste, dupa ce oficialul turc s-a fotografiat in fata unei harti in care insule grecesti apareau ca apartinand Turciei.