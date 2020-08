Stiri pe aceeasi tema

- Stelios Petsas, purtatorul de cuvant al Guvernului Greciei, spune ca autoritatile responsabile reusesc sa controleze raspandirea noului coronavirus pe teritoriul statului elen. In cursul zilei de miercuri, 8 iulie, Grecia a inregistrat 33 de cazuri noi, cu 10 in plus fata de ziua precedenta.…

- Premierul elen, Kyriakos Mitsotakis, a declarat ca Grecia nu va accepta "condiționari adiționale stricte" legate de fondurile din pachetul de 750 de miliarde de euro al Uniunii Europene destinat relansarii economice dupa pandemia de COVID-19, relateaza Politico .

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis si presedintele turc Recep Tayyip Erdogan au discutat vineri telefonic despre impactul pandemiei de COVID-19 asupra tarilor lor, au indicat Atena si Ankara, un astfel de contact fiind rar intre cele doua tari vecine care au dezacorduri intr-o serie de probleme, potrivit…

- • In luna mai 2020, inmatricularile de mașini second-hand au crescut cu 60% fața de luna aprilie, dar se afla inca sub nivelul anilor trecuți; • Autovit.ro, cea mai mare platforma online de tranzacții auto din Romania a inregistrat in luna mai o creștere cu 80% a numarului de cumparatori fața…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, miercuri, la ora 12,30, la Palatul Cotroceni, o intalnire cu premierul Ludovic Orban pe tema absorbtiei fondurilor europene alocate tarii noastre, informeaza Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, la finalul sedintei, seful statului va…

- Grecia va plati cazarea oricarui turist care, in timpul vizitei in aceasta tara, este depistat pozitiv cu noul coronavirus. Anuntul a fost facut de purtatorul de cuvant al guvernului elen, Stelios Petsas. "Am facut-o in trecut si o vom face in continuare. Ne asteptam la mult mai…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat intr-un interviu acordat CNN ca cel mai bun scenariu este ca tara sa sa redeschida turismul incepand cu 1 iulie, chiar daca data exacta depinde si de companiile aeriene si de implementarea unor protocoale stricte in domeniul sanatatii privind zborurile externe.…

- Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat intr-un interviu acordat CNN ca cel mai bun scenariu este ca tara sa sa redeschida turismul incepand cu 1 iulie, chiar daca data exacta depinde si de companiile aeriene si de implementarea unor protocoale stricte in domeniul sanatatii privind zborurile straine,…