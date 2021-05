Stiri pe aceeasi tema

- Grecia va accelera campania de vaccinare impotriva COVID-19 pe insule in vederea redeschiderii turismului la data de 14 mai, a afirmat marti prim-ministrul Kyriakos Mitsotakis, transmite AFP. 'Dam prioritate insulelor noastre (...) deschizand vaccinarea pentru toata populatia adulta, inainte…

- Terasele barurilor și restaurantelor se vor redeschide în Grecia pe 3 mai, dar calatoriile între regiuni vor fi totuși interzise pentru sarbatorile de Paște, a anunțat miercuri premierul Kyriakos Mitsotakis, potrivit AFP.Într-o adresa televizata despre calendarul ridicarii…

- Ministrul Economiei și Turismului, Claudiu Nasui, a declarat ca a vorbit luni cu ambasadoarea Greciei in Romania și, din 16 aprilie, granițele Greciei se vor redeschide pentru turiștii romani, insa cu anumite...

- Kyriakos Mitsotakis, premierul Greciei: Astazi, sunt bucuros ca - impreuna cu ministrul si subsecretarii - sa continuam cu o alta actiune importanta pentru sprijinirea sectorului de catering, in valoare de 330 de milioane de euro. Obiectivul nostru este clar, pentru ca avem un plan pentru viitor: cand…

- Grecia va oferi restaurantelor si barurilor afectate de restrictiile anti-COVID o finantare suplimentara in valoare de aproximativ 330 milioane de euro pentru a le ajuta sa se redeschida in urmatoarele saptamani, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, informeaza Agerpres. „Obiectivul nostru este clar…

- Demonstrații anti-restricții au izbucnit marți, cu peste zece mii de participanți in capitala Atena, unde oamenii amenința sa iasa in strada zilnic pana cand guvernul lui Kyriakos Mitsotakis va renunța la impunerea restricțiilor pandemice. In timp ce oamenii acuza guvernul ca a dat ordine poliției sa…

- Pana la finalul lunii martie, Grecia intenționeaza sa ridice restricțiile impuse de pandemie din sectorul vanzarilor cu amanuntul și sa redeschida școlile. Sectorul turistic se va redeschide inainte de sezonul estival, posibil in luna mai, a anunțat luni de purtatoarea de cuvant a guvernului de la Atena,…