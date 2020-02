Stiri pe aceeasi tema

- Dreptul de azil va fi acordat refugiatilor in Grecia pentru cel mult trei ani si va fi reversibil, a anuntat ministrul grec pentru migratie, Notis Mitarachi, a carui tara se confrunta cu sosirea a zeci de mii de refugiati, transmite AFP potrivit Agerpres. Statutul de refugiat va putea fi retras in…

- Cel puțin 437.000 de romani aplicasera pana la sfarșitul anului trecut și nu sunt cunoscute pana in prezent situații in care aceștia sa fi fost refuzați, spune ambasadorul Romaniei in Marea Britanie, Dan Mihalache. "In ceea ce privește regimul liberei circulații, pana la 31 decembrie nu se…

- Monica Anisie a ajuns, din profesor de limba romana cu state vechi in PNL, ministru al Educației! Anisie s-a remarcat, chiar in debutul semestrului al doilea al anului școlar, prin doua lucruri rușinoase și de nepermis. A intrat in conflict direct cu asociațiile elevilor, care o acuza ca i-a mințit,…

- Cel puțin 12 persoane s-au inecat și 21 au fost salvate dupa ce o barca cu migranti s-a scufundat sambata in apropierea unei insule din vestul Greciei, au anuntat autoritațile elene, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Mai multe elicoptere și nave au cercetat zona din sud-vestul insulei Paxos…

- Grecia doreste sa participe la conferinta internationala sub egida ONU dedicata Libiei, prevazuta sa se desfasoare in luna ianuarie, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis intr-un interviu publicat duminica, in contextul cresterii tensiunilor pe dosarul libian intre Atena si Ankara, transmite AFP.…

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a transmis autoritatilor grecesti mesajul de a examina noile date ce au aparut în cazul lui Alexander Vinik, cunoscut ca «Mr Bitcoin». "Rusia ramâne în contact strâns cu autoritatile grecesti cu privire la extradarea…

- Trei tineri de origine afro-asiatica au fost prinși la Vașcauți-Mușenița, de un echipaj mixt-polițist de frontiera-polițist, intr-o acțiune pe linia prevenirii și combaterii migrației ilegale. Respectivii au virste cuprinse intre 22 și 28 de ani. Doi dintre ei sint din Yemen, iar unul este din Egipt.…

- Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, alaturi de președintele Chinei, Xi Jinping (foto: www.news.cgtn.co) In ziua cand presedintele R.P. Chineze, Xi Jinping, ateriza pe aeroportul din Atena, la 10 noiembrie, cotidianul grec „To Vima” tiparea pe prima pagina un titlu care suna cam asa: „Casatorie cu…