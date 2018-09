Stiri pe aceeasi tema

- Informatia lansata de Microsoft, potrivit careia hackeri rusi ar fi atacat institutii politice din Statele Unite, este preluata de majoritatea presei internationale. "Gigantul tehnologiei a anuntat ca hackerii au creat versiuni false ale unor website-uri folosite de Senat si de…

- Ministrul de externe al Republicii Irlanda, Simon Coveney, a estimat miercuri ca se vorbeste ''prea mult'' despre ipoteza unei retrageri a Regatului Unit din Uniunea Europeana fara un acord privind relatiile lor viitoare, relateaza AFP. Aflat la Londra pentru discutii referitoare la…

- Marea Britanie nu va plati factura separarii de Uniunea Europeana decat in conditiile unui acord comercial, a declarat noul ministru britanic pentru Brexit, Dominic Raab, intr-un interviu publicat duminica de Sunday Telegraph, relateaza AFP. Euroscepticul Dominic Raab, care l-a înlocuit la 9 iulie…

- Tarile din UE si intreprinderile trebuie "sa-si intensifice pregatirile" pentru repercusiunile pe care le va avea plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeana, in special in cazul unui esec al negocierilor pentru acordul menit sa organizeze acest divort, programat la sfarsitul lui martie 2019, a indemnat…

- BUCURESTI, 12 iul — Sputnik, Doina Crainic. Dominic Raab a declarat, în nota introductiva, intitulata „Viitoarele relatii dintre Regatul Unit și Uniunea Europeana", ca „este o viziune care respecta rezultatul referendumului (votul pentru iesirea din UE) și asigura un…

- Curtea Suprema de Justitie din Spania a condamnat, miercuri, Guvernul de la Madrid pentru ca nu a respectat angajamentul redistribuirii solicitantilor de azil din Italia si Grecia, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. "La peste sase luni de la expirarea termenului-limita, raportul Oficiului…

- Hunt, care este si deputat din partea Partidului Conservator, a fost ministrul sanatatii din 2012. Este considerat apropiat de Theresa May si in campania dinaintea referendumului din 2016 pentru Brexit a fost impotriva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeana. In octombrie anul trecut, el…

- Ministrul culturii austriac Gernot Blumel a cerut, sambata, controale mai stricte la frontierele Uniunii Europene si a sugerat crearea unor centre de azil in afara Europei, cu o zi inaintea unui minisummit european privind migratia, transmite dpa. Intr-un interviu acordat postului public de radio german,…