- Intro: In 2024 vor fi organizate patru runde de alegeri ndash; europarlamentare 9 iunie , locale iunie , prezidentiale septembrie si parlamentare decembrie . 2024 este primul an in care toate alegerile au loc in acelasi an.Alegerile locale, cele europarlamentare si cele parlamentare sunt organizate…

- Un sondaj CURS realizat la nivel național, in perioada 19-28 martie, indica faptul ca PSD si PNL conduc detașat in opțiunile de vot pentru alegerile locale si europarlamentare. Scorurile partidelor la alegeri locale din 9 iunie, conform sondajului CURS sunt: PSD – 35% PNL – 21% Alianța Dreapta Unita…

- 28.000 de oameni au semnat pentru ca Dreapta Unita sa poata participa la alegerile europarlamentare si locale din 9 iunie. Alianta de dreapta mai are nevoie de 172.000 de semnaturi pentru a atinge pragul legal de semnaturi necesar pentru a putea candida. Termenul limita pana la care putem strange semnaturi…

- Inalta Curte de Casație și Justiție i-a desemnat vineri, prin tragere la sorti, pe cei sapte judecatori care vor face parte din Biroul Electoral Central pentru alegerile europarlamentare si locale din luna iunie. Conform rezultatelor tragerii la sorti, cei sapte judecatori sunt: Gheorghe Liviu Zidaru…

- Bugetul total pentru organizarea și desfașurarea alegerilor din 9 iunie 2024 (locale și europarlamentare) este in cuantum de 1,561 miliarde lei. Suma este pentru toate instituțiile implicate in organizarea celor doua tipuri de scrutin, au precizat sursele citate de TVR Info. Saptamana trecuta, pe…

- Premierul Marcel Ciolacu a convocat o noua ședința de Guvern, luni, 11 martie, la ora 17.30, al carei singur punct pe ordinea de zi se refera la calendarul alegerilor din 9 iunie, cand vor fi alegeri europarlamentare si locale.Pe 8 martie, Executivul a adoptat un OUG care include posibilitatea ca aleșii…

- PNL Timiș și-a desemnat oficial candidații: Alin Nica la CJT, Nicolae Robu la Primaria Timișoara. La alegerile locale, PNL Timiș va merge pe liste proprii. Comitetul Director Județean al PNL Timiș s-a reunit in aceasta dupa-amiaza pentru a stabili principalele...

- Coaliția PSD-PNL a stabilit programul alegerilor locale și europarlamentare. Chiar daca inițial era luat un calcul o varianta ca alegerile europarlamenatre sa se desfșoare pe doua zile, cei din coaliție au renunțat la acest lucru, transmit sursele noastre.Programul de vot se extinde astfel…