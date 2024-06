Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar plin cu elevi a fost implicat, sambata, 15 iunie 2024, intr-un accident rutier pe DN 67, in judetul Valcea. Au autoturism s-a ciocnit frontal cu un microbuz plin cu elevi. Șoferul mașinii a murit, iar trei copii si soferul autocarului aun fost transportati la spital.

- Un barbat care circula pe bicicleta a murit, luni dimineața, dupa ce a fost lovit de o masina care a vrut sa depaseasca, prin dreapta, o alta masina care intrase in depasirea bicilistului. Accidentul a avut loc pe DN 2H in afara localitații sucevene Horodnic de Jos. O femeie, de 34 de ani, din Horodnic…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita dupa ce un sofer beat, fara permis si cu placute de inmatriculare false a intrat cu masina intr-un stalp. Accidentul s-a produs miercuri in satul Partizani din județul Tulcea. Un barbat, de 47 de ani, in timp ce conducea un autoturism pe strada Dunarii din…

- Un preot a murit, iar altul a fost ranit grav, marți, in urma unui accident provocat de un tanar de 18 ani, fara permis de conducere. Acesta conducea o mașina pe care o cumparase chiar azi. Doi preoți care slujesc in localitatea Costești au fost implicați in aceasta dupa-amiaza intr-un accident care…

- Accidentul a avut loc noaptea trecuta, in comuna Popesti, din judetul Arges. Mașina, condusa de un tanar de 19 ani aflat sub influența alcoolului, a intrat intr-un gard de beton, iar pasagerul din mașina, tot de 19 ani, a murit pe loc, anunța luni IPJ Arges, citat de Agerpres.Potrivit IPJ Argeș, șoferul…

- Doi barbati au murit in ziua de Paște dupa ce masina in care se aflau a iesit de pe carosabil si s-a izbit de un copac. Accidentul a avut loc in judetul Braila, iar soferul avea permisul anulat. Un barbat, de 41 de ani, care conducea un vehicul pe DJ 221, catre comuna Gemenele, la iesire din localitatea…

- Accidentul s-a produs joi, 2 mai, pe DN 65A, in localitatea argeseana Caldararu. Șoferul, un tanar de 19 ani cu permisul luat de nici o luna, și un adolescent de 15 ani au murit, iar alți doi minori au fost raniți, potrivit IPJ Argeș.Șoferul de 19 ani iși luase permisul de conducere pe 9 aprilie, iar…

- O fetita de noua ani, ajunsa in coma dupa ce a fost accidentata in urma cu doua saptamani, a murit miercuri dimineata. La inceputul lunii, intr-o comuna din Constanța, fetita si fratele ei mai mic au fost loviti in plin, pe marginea drumului, de masina condusa de un șofer beat. Pe 1 aprilie, in satul…