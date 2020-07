Grecia cere Turciei să menţină statutul de muzeu pentru catedrala Sfânta Sofia din Istanbul Grecia a declarat joi ca Turcia risca sa deschida "o prapastie emotionala imensa" cu tarile crestine, daca va merge inainte cu propunerea de a transforma catedrala Sfanta Sofia din Istanbul, in prezent avand statutul de muzeu, intr-o moschee, relateaza Reuters.



O instanta turca a primit joi o petitie care solicita transformarea cladirii masive din secolul al VI-lea, construita initial ca o catedrala crestina si in prezent una dintre cele mai vizitate atractii turistice din Turcia, din nou intr-o moschee.



Instanta va anunta decizia in termen de 15 zile, a precizat un avocat.

