Grav accident la Loloiasca *Un elicoter a aterizat pe DN 1 B pentru preluarea victimelor Pe DN1 B, in comuna Loloiasca, intr-un grav accident petrecut nu cu mult timp in urma, sunt implicate doua autoturisme și o autobasculanta incarcata cu bitum. Dintre cele 5 persoane afectate , un minor in varsta de 14 ani este incarcerat, respira dar este inconștient, potrivit datelor transmise de ISU Prahova, iar o femeie, in varsta de 27 de ani, este ranita, prezentand traumatism cranio-cerebral si fractura membru superior. Pe langa echipajul de descarcerare, autospeciala de stingere și doua de prim ajutor care intervin… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

