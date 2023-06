Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) a fost cel mai rapid in a doua sesiune de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Canadei, a opta etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul Gilles-Villeneuve (4,361 km) la Montreal, informeaza AFP.

- Marele Premiu al Principatului Monaco este, fara indoiala, perla coroanei Campionatului Mondial de Formula 1. In fiecare an, pe strazile din Principat spectacolul este garantat, iar printre spectatori se regasesc de fiecare data oameni de seama. Toți și-ar dori o victorie pentru Charles Leclerc, dar,…

- Olandezul Max Verstappen (RedBull) a caștigat Marele Premiu al Principatului Monaco, a șaptea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Podiumul a fost completat de Fernando Alonso (Aston Martin) și Esteban Ocon (Alpine).

- Max Verstappen (Red Bull Racing) a castigat, duminica, Miami Grand Prix, a cincea etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Verstappen s-a impus dupa ce a pornit de pe pozitia a noua a grilei, informeaza news.ro.Pentru Verstappen este al treilea succes din acest sezon, dupa cele din Bahrain si…

- Marele Premiu al Azerbaidjanului va figura in calendarul Campionatului Mondial de Formula 1 si in urmatorii trei ani, pana in 2026, a anuntat sambata, la Baku, organizatia care gestioneaza cea mai importanta competitie din sportul automobilistic, citata de DPA.Grand Prix-ul Azerbaidjanului a fost…

- Max Verstappen a caștigat Marele Premiu al Australiei, un Grand Prix care a fost intrerupt de mai multe ori din cauza accidentelor. Podiumul pe circuitul Albert Park a fost completat de doi veterani, Lewis Hamilton (38 de ani) și Fernando Alonso (41 de ani).