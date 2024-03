Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a castigat Marele Premiu al Arabiei Saudite, etapa a doua a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurat sambata seara, pe circuitul urban de la Jeddah, potrivit Agerpres. Triplul campion mondial a plecat din pole position si…

- Azi, de la ora 19:00, are loc Marele Premiu din Arabia Saudita (Jeddah), a doua cursa de Formula 1 a anului. Va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Antena 3. Dupa victoria categorica din prima cursa (Bahrain), olandezul Max Verstappen (Red Bull) are din nou prima șansa la succes. Va pleca din pole-position,…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va porni de pe prima pozitie a grilei in Marele Premiu al Arabiei Saudite, a doua etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza News.ro.Verstappen a fost in pole position si in prima etapa a sezonului, in Bahrain, cursa pe care a si castigat-o.La…

- Pilotul echipei Ferrari, Carlos Sainz, nu va participa la Marele Premiu al Arabiei Saudite, din acest weekend, fiind diagnosticat cu apendicita, astfel ca trebuie sa fie operat, a anuntat vineri echipa italiana de Formula 1, potrivit news.ro Sainz, care va pleca de la Ferrari la sfarsitul sezonului,…

- Joi au debutat antrenamentele contand pentru Marele Premiu de Formula 1 al Arabiei Saudite, iar cel mai rapid a fost campionul en-titre Max Verstappen. Acesta a fost urmat de Fernando Alonso și Sergio Perez.

- Max Verstappen a inceput cu o victorie noul sezon din Formula 1. Olandezul s-a impus autoritar in Bahrain, la capatul unei curse pe care a controlat-o de la un capat la altul. La final, campionul mondial s-a declarat surprins despre cat de bine s-a comportat monospostul sau. La Ferrari, starea de spirit…

- Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a reusit cel mai bun timp vineri, in ultima din cele trei zile de teste din Bahrain inaintea noului sezon al Campionatului Mondial de Formula 1, informeaza AFP. Charles Leclerc a fost urmat de britanicul George Russell (Mercedes). La volanul modestului sau Sauber,…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz (Ferrari) a realizat cel mai bun timp joi, in a doua zi de teste dinaintea noului sezon de Formula 1, pe circuitul Sakhir din Bahrain, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Carlos Sainz a fost mai rapid cu 758/1000 decat mexicanul Sergio Perez (Red Bull) si cu mai mult de…