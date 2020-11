Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Maramureș, Gheorghe Șimon, candidat al filialei județene a Partidului Social-Democrat pentru un nou mandat in Camera Deputaților a declarat faptul ca BNR confirma ceea ce PSD a spus de la inceput, cand a devenit clar ca Guvernul Orban a luat decizia sa ascunda bugetul pentru anul 2021.…

- Deșeurile, natura, apa și calitatea aerului sunt domenii in care Romania are o legislație neconforma cu directivele Uniunii Europene, iar Comisia Europeana este nemulțumita de lipsa de acțiune, așa ca a inițiat, vineri, mai multe proceduri de infringement.

- PSD propune programul „Mentorat Seniori”, care vine sa raspunda nevoii de angajati calificati in companiile romanesti. Potrivit fostului ministru PSD al Muncii, Marius Budai, fostii angajati, care s-au pensionat intre timp, s-ar intoarce la serviciu pentru 3 luni, pentru a-i instrui pe tineri sa invete…

- Jojo se transforma in Anda Calugareanu, una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste pe care le-a avut Romania. Piesa ''Te-am vazut'' rasuna in platoul Te Cunosc de Undeva, care se umple de nostalgie.

- Mai este doar o zi pana la lansarea piesei Your Love, o colaborare extraordinara dintre Irina Rimes și Cris Cab, artistul american care a ajuns in topurile din toata lumea cu super hitul Liar Liar. In urma cu doar cateva zile, Irina le-a facut o surpriza fanilor ei și a intrat in direct, online, cu…

- Cresterea punctului de pensie cu 40% ar duce la o crestere a deficitului bugetar in 2021 la peste 11% din PIB, fiind posibil un risc sistemic mare prin agravarea starii bugetului public, potrivit raportului de analiza a convergentei "Romania - Zona Euro, Monitor", publicat pe site-ul BNR.