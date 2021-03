Cea de-a 63-a gala a premiilor Grammy a fost deschisa, duminica, de starul pop Harry Styles, care a purtat un "sarpe boa" din pene verzi in jurul gatului in timp ce a interpretat noul sau hit, "Watermelon Sugar", transmite AFP.



Ceremonia, care se desfasoara osciland intre interpretari live si secvente preinregistrate, se deruleaza la aproape un an dupa primele inchideri de sali de concerte in SUA din cauza amenintarii noului coronavirus.



"Stiu ca a trecut ceva timp de cand nu ati mai putut merge la un concert. Nici eu. Deci, in aceasta seara, va aducem concertul…