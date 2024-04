Stiri pe aceeasi tema

- Sabrina Carpenter a lansat single-ul “Espresso”. Sabrina a scris noul single și și-a inrolat pe colaboratorii ei anteriori, caștigatoarea premiului GRAMMY, Amy Allen, Julian Bunetta și Steph Jones pentru „Espresso”. In tandem cu lansarea single-ului, Sabrina ofera videoclipul oficial, care a fost regizat…

- In Romania, pana in anul 2006, era ilegal sa iți inșeli partenerul de viața. Pedeapsa era drastica. Se aplica sancțiunea cu inchisoarea. Ce stabilea legislația romaneasca la vremea respectiva. Inainte de 2006, era ilegal sa iți inșeli soția A descoperi ca partenerul tau de viața a comis adulter poate…

- O femeie care l-a hartuit pe cantaretul Harry Styles a fost incarcerata si i s-a interzis dupa eliberare sa participe la concerte sau alte evenimente publice la care acesta este prezent, relateaza Sky News, potrivit News.ro.

- Barbatul a dat, duminica, impreuna cu un complice, o spargere la un magazin pentru animale de companie din Kiev, Ucraina și in momentul in care a fost prins de polițiști a devenit violent, incercand sa detoneze o grenada, relateaza Ukrainska Pravda.Cei doi hoți au forțat ușa magazinului cu o ranga,…

- Parlamentarii au dezbatut azi in Camera Deputatilor legea DeepFake. Un vot aceasta lege se va da abia saptamana viitoare. Citește și: Florin Salam, reținut de poliție intr-un dosar de inșelaciune Potrivit proiectului pentru legea DeepFake, oricine realizeaza astfel de materiale video sau audio si nu…

- Parlamentarii au dezbatut miercuri in Camera Deputatilor legea DeepFake. Un vot aceasta lege se va da abia saptamana viitoare. Potrivit proiectului pentru legea DeepFake, oricine realizeaza astfel de materiale video sau audio si nu precizeaza ca este vorba despre un fals, risca amenzi uriase, intre…

- Iși dorea aminarea ședințelor de judecata, inclusiv in care era vizat, și ii transmitea iubitei de la libertate telefoane de pe care aceasta efectua apeluri la Serviciul 112 și anunța ca Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani, este minata. Planul unui deținut in virsta de 26 de ani, incarcerat in Penitenciarul…

- La data de 25 ianuarie 2024, polițiștii din Aiud au identificat și reținut un barbat de 72 de ani, din Apoldu de Jos, județul Alba, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis la data 25 ianuarie 2024, de Judecatoria Saliște. Barbatul a fost condamnat la executarea unei…