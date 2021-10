Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1 octombrie - 14 octombrie la Balți a fost anunțat Cod roșu de alerta in sanatate cauzat de evolutia epidemiologica a noului coronavirus. O situație similara se atesta la Chișinau și alte localitați din Moldova, unde a fost introdus același cod de alerta, transmite Noi.md. Cetațenii vor…

- Noi restricții intra in vigoare in țara de la 1 octombrie curent, acestea vizeaza inclusiv activitatea centrelor de sport și fitness. Astfel, in localitațile in care a fost anunțat Cod roșu de alerta, printre care Chișinau și Balți, toți clienții vor avea obligația sa prezinte la intrare certificatul…

- In urmatoarele 24 de ore, meteorologii anunța cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 23 de grade, iar la Balți și Orhei cu unul mai mult. 26 de grade se vor inregistra la Tiraspol și Leova. La Comrat si Cahul se asteapta 28 de grade Celsius.

- Ploile abundente au afectat mai multe sectoare de drum din raioanele Singerei, Falești, Orhei, Glodeni, Calarași, Ungheni, Caușeni, Cimișlia, Briceni, Ocnița, Ialoveni, Florești, Soroca, Strașeni, Cahul, Basarabeasca, Comrat, precum și din municipiul Chișinau.

- Din cauza condițiilor meteo nefavorabile situația privind alimentarea consumatorilor cu energie electrica s-a inrautațit., conform știri.md Conform situației operative de la ora 14:00, numarul localitaților afectate a crescut pana la 95 (fața de 43 de la ora 09:00). Cele mai afectate…

- In urma ploilor torentiale inregistrate pe 2 august au fost prejudiciate mai multe culturi agricole din localitatile tarii. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI, precipitațiile au afectat mai multe culturi agricole in localitațile din raioanele Falești, Soroca, Criuleni,…

- Moldova e sub avertizare cod galben de canicula. La Briceni si Soroca vor fi 25 de grade, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei vor fi 27 de grade. La Tiraspol si Leova sunt anunțate 29 de grade, iar la Comrat și Cahul se așteapta maxime de 30 de grade Celsius.

- Astazi se anunta cer variabil in toata tara. La Briceni si Soroca vor fi 23 de grade, iar la Balti si Orhei 24. La Tiraspol sunt așteptate 26 de grade, iar la Leova cu unul mai mult. La Comrat și Cahul se vor inregistra 28 de grade. Vineri, in Capitala sunt anunțate 26 de grade.