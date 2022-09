Stiri pe aceeasi tema

- Primele contracte de construcție a unor creșe tip prin PNRR semnate la Guvern sunt pentru Pitești! Municipiul Pitești, Cristian Gentea, primarul municipiului Pitești, președinte executiv al PSD Argeș, a semnat azi impreuna cu ministrul Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, va fi joi, 18 august a.c., in vizita de lucru in județul Suceava. Primul loc in care ministrul va poposi dimineața este la Arhiepiscopia Sucevei și Radauților pentru a semna proiectul de finanțare, prin Compania Naționala de…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca aproximativ 95% dintre proiectele depuse pe cele trei apeluri finalizate din Planul National de Redresare si Rezilienta sunt eligibile, iar in trei…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat vineri, in cadrul unei conferinte de presa sustinute la Bistrita, ca aproximativ 95% dintre proiectele depuse pe cele trei apeluri finalizate din Planul National de Redresare si Rezilienta sunt

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a semnat cinci noi contracte finantate prin Componenta 10 – Fondul local din Planul National de Redresare si Rezilienta, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. Valoarea totala a contractelor incheiate intre autoritati publice…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, anunta ca se lucreaza la modificarea a zeci de normative de constructii privind obiective de interes public. Modificarile sunt facute in contextul in care normativele in vigoare sunt vechi, unele de peste doua decenii.…

- Ministerul Dezvoltarii, la zi cu jaloanele asumate prin PNRR "Vom construi peste 100 de crese noi, moderne si prietenoase cu mediul", a anuntat, astazi, ministrul dezvoltarii, Cseke Attila, cu ocazia lansarii ultimului apel de proiecte din cadrul jaloanelor asumate de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a anunțat recent semnarea contractelor de execuție pentru 15 creșe din țara, finanțate cu bani de la bugetul de stat și care vor fi construite prin intermediul Companiei Naționale de Investiții. Printre aceste 15 creșe se numara…