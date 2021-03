Stiri pe aceeasi tema

Au ajuns la Targoviște, primele 11 autobuze hybrid Mercedes Citaro, mai prietenoase cu mediul, achiziționate prin fonduri europene.

Primele 11 autobuze Mercedes-Benz Citaro Hybrid, vor ajunge in oraș saptamana aceasta!Anunțul a fost facut de primarul Cristian Daniel Stan

- Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine publica pe timpul desfasurarii Turneului de calificare – Cupa Romaniei/ Finala CNI Seniori, lupte, care se va desfașura in perioada 12-14 martie a.c., la Sala Sporturilor din municipiul Targoviște, cu participarea cluburilor de profil din toata țara…

Este vorba despre o investiție in valoare de 5.616.403,81 lei, care va fi realizata in imediata vecinatate a Complexului Turistic de Natație

Astazi, 27 ianuarie 2021, radarele Politiei Rutiere Dambovița sunt amplasate, in municipiul Targoviște, pe drumurile județene și drumurile naționale din Dambovița.

- Gradinița cu Program Normal Vinerea este unitate arondata Școlii Gimnaziale Nr. 3 Cugir, iar școala este pentru a doua oara consecutiv Școala Etwinning, datorita implicarii active in proiectele etwinning, precum și recunoașterea internaționala prin obținerea de certificate de calitate atat pentru cadre…

Actiunea de salvare s-a incheiat la 02:45 cand cei patru impreuna cu salvatomontistii au ajuns la cabana Bolboci unde aveau parcate autoturismele

- Au fost aduse si ultimele dotari ale noii baze sportive de la Colegiul National „ Constantin Carabella“. Cristian Stan, primarul municipiului Targoviste a anuntat ca se fac ultimele amenajari interioare la noua baza sportiva de la Colegiul National ,,Constantin Carabella”. Investitia este deja finalizata,…