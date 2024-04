Traficanții de droguri din Târgoviște și Ocnița, ridicați de mascați. VIDEO Traficanții de droguri din Targoviște și Ocnița, ridicați de mascați, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Dambovița, au documentat activitatea infracționala a mai multe persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 33 de ani, banuite de trafic intern și internațional de droguri de risc și de [...] The post Traficanții de droguri din Targoviște și Ocnița, ridicați de mascați. VIDEO first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

- Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Dambovița, sub coordonarea unui procuror D.I.I.C.O.T. – B.T. Dambovița, au documentat activitatea infracționala a mai multe persoane, cu varste cuprinse intre 19 și 33 de ani, banuite de trafic intern și internațional de droguri de risc…

- Descinderi de amploare in Dambovița, sambata de dimineața, la persoane banuite pentru trafic de droguri de risc și mare risc. In urma perchezițiilor, care au avut loc in orașul Targoviște și comuna Ocnița, trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore. De asemenea, au fost ridicate semințe de canabis,…

