- Suporterii Stelei de la Peluza Sud, care sunt de partea celor de la CSA Steaua in razboiul cu FCSB, sunt gata de un moment memorabil, ultimul inaintea demolarii stadionului "Steaua". Ultrașii roș-albaștrilor se vor strange sambata, de la ora 13:30, in peluza de unde și-au susținut in sute de randuri…

- "Expozitia aniversara Cerbul de Aur 50 de ani" va fi vernisata marti, la ora 13.00, la Muzeul Judetean de Istorie - Casa Sfatului din Brasov, scrie news.ro.Evenimentul este organizat in parteneriat cu Muzeul Judetean de Istorie si Consiliul Judetean Brasov. Cu o istorie zbuciumata,…

- Probabil din dorinta de a impresiona un auditoriu din ce in ce mai batucit, politicieni de-a lungul si de-a latul spectrului arunca cu sintagma „lovitura de stat”, folosita pentru defini fie o manifestatie de protest, fie o initiativa legislativa, fie o confruntare publica.

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi – Muzeul de Istorie a Moldovei și Fundația „Mircea-Titus Romanescu” va invita sa vizitați, la Palatul Culturii, in perioada 14 august-23 septembrie 2018, expozitia de arta plastica „Portrete ale Marii Uniri”, proiect inscris in seria de activitați dedicate aniversarii…

- Fostul prim-ministru al Romaniei, Victor Ponta a fost vineri, 17 august, in vizita la Alba Iulia, alaturi de soția Daciana și fiica lor Irina. Vizita a fost una speciala pentru copilul familiei deoarece fetița s-a aflat pentru prima data in orașul Unirii. Pe langa plimbarea prin Cetatea Alba Carolina,…

- Fostul jucator al FCSB-ului, Basarab Panduru, este convins ca FCSB are in echipa un inlocuitor pentru Constantin Budescu, plecat pentru 2 milioane de euro in Arabia Saudita, la echipa antrenata de Marius Sumudica, Al-Shabab.

- Portarul spaniol Kepa Arrizabalaga a a incetat contractul cu gruparea Athletic Bilbao, dupa ce i-a fost achitata clauza de reziliere de 80 de milioane de euro.Desi nu s-a anuntat echipa la care va merge, Kepa va deveni cel mai scump portar din istorie. Portarul de 23 de ani ar urma…

- Cand te apropii de orașul Rașnov, din orice parte a Țarii Barsei, privirea iți este atrasa de pantele abrupte ale unui deal care strajuiește localitatea dinspre est, pe varful caruia se profileaza, in forma de centura zimțata, zidurile masive și de mari proporții ale unei vechi cetați. Este cetatea…