Gradul de execuție al viitorului Complex cultural sportiv care se construiește in comuna Șcheia se apropie de 60%, a declarat primarul Vasile Andriciuc. El a spus ca in prezent se lucreaza la schimbarea soluției tehnice pentru pereții laterali ai complexului care sunt prevazuți din sticla pentru a putea obține autorizația ISU. Andriciuc susține ca investiția […]