Gospodinele din India detin mai mult aur decat rezervele SUA, Germania si ale altor sapte tari la un loc

- O instanța de la Bruxelles a decis amanarea, pana in februarie 2020, a deciziei privind extradarea in Spania a fostului lider catalan Carles Puigdemont și a altor doi lideri separatiști, acuzați de rebeliune și revolta, informeaza agenția Belga, citata de DPA, anunța MEDIAFAX.Citește și: Se…

- Fondatorul Huawei, Ren Zhengfei, a anuntat marti ca gigantul tehnologic chinez isi muta centrul de cercetare-dezvoltare (R&D) din SUA in Canada, din cauza sanctiunilor americane, transmite AP. Intr-un interviu acordat publicatiei Global and Mail din Toronto, Ren Zhengfei a explicat ca decizia…

- Un comitet parlamentar german a votat un amendament la o lege prin care va forța compania Apple sa permita accesul la cipul NFC de pe smartphone-urile iPhone și altor companii, transmite site-ul agenției Reuters, potrivit MEDIAFAX.In acest moment, utilizatorii de iPhone pot face plați, la…

- Filiale ale C.N. ROMARM S.A., printre care Societațile Uzina Mecanica si Fabrica de Arme Cugir participa in perioada 18 – 21 noiembrie 2019, la cea de-a X-a editie a Targului International de Armament „Defense & Security 2019”, care se desfașoara la Bangkok – Thailanda. La evenimentul bienal organizat…

- „Mi-a dat sentimentul ca munca mea chiar are un rost”. In acest context, fostul nostru coleg Zoli Pengo a dat și o semnificație caritabila calatoriei sale spirituale. Cu Pengo Zoltan, in aventura de 7.000 de km spre Tibet Fostul nostru coleg, Pengo Zoltan, ulterior manager, director al unei…

- Ministrul de interne al Turciei, Suleyman Suylu, le-a cerut miercuri altor tari sa-si preia cetatenii care sunt combatanti ai Statului Islamic (SI) aflati in prezent in grija Turciei, informeaza dpa potrivit Agerpres "Daca e sa combatem terorismul impreuna, atunci, scuze, fiecare trebuie sa aiba…

- Cancelarul federal german Angela Merkel, aflata in vizita oficiala in capitala Indiei asfixiata de o poluare extrema, a promis ca Germania va acorda un miliard de euro in decurs de cinci ani pentru mijloace de transport ecologice in India si a indemnat New Delhi sa lupte impotriva poluarii, responsabila…

