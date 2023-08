Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, astazi, in prima parte a zilei, la nivelul județului Gorj erau inregistrate urmatoarele deficiente in alimentarea cu energie electrica care afectau partial localitațile: Targu Jiu, Sambotin, Schela, Gagaiu, Miluta, Borascu, Stolojani, Stejari, Piscoiu, Bratuia,…

- Primarul din Albeni, Silviu Ionuț Stan, a fost demis din funcție. In acest sens, prefectul de Gorj a emis un ordin prin care a dispus inlaturarea din funcție a primarului care se afla sub control judiciar. A fost și arestat preventiv la un moment dat. Ionuț Stan nu a prea trecut pe la primarie in urma…

- Graba de a face treaba buna rapid și de a prinde infractorii se poate termina cu gafe memorabile. A demonstrat-o Poliția Romana, care a facut publice imagini cu un barbat din Gorj, care l-a impușcat pe un rival amoros. Barbatul e cautat național, iar oamenii legii au facut publice imagini cu el și s-au…

- Caminele groazei - Batrani evacuați de urgența dintr-un azil clandestin din Gorj. Prefectul de Gorj, Iulian Popescu, a luat cunoștința despre existența acestei activitați ilegale și a mers la fața locului pentru a se informa in detaliu. Acesta a descoperit un azil clandestin, iar batranii au fost ascunși…

- O noua comisie de verificare va urca la Ranca, pe Transalpina, in aceasta saptamana. O comisie din cadrul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere se va afla in zona Ranca pentru a face un control pe cea mai inalta șosea din țara. O Comisie a urcat pe Transalpina și la finalul lunii…

- FOTO| Transalpina va fi redeschisa circulației, integral, weekend-ul viitor: Anunțul Ministerului Transporturilor Transalpina va fi redeschisa circulației, integral, weekend-ul viitor: Anunțul Ministerului Transporturilor Cea mai inalta șosea din Romania, Transalpina, va fi redeschisa circulației, integral,…

- Șoferul prefectului județului Gorj, Iulian Popescu, a ramas fara permisul de conducere, pentru ca ar fi folosit ilegal girofarul mașinii de serviciu. Justificarea prefectului este halucinanta: „Intarziam la audiențe”

- Trecerea de la primavara la vara a adus ploi abundente in jumatatea de vest a țarii. Peste 50 de case au fost afectate de inundații, la Aninoasa, in Gorj. Iar meteorologii anunța noi precipitații.