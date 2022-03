Gorj: Blocaje pe DN 67, din cauza ninsorii abundente Un val de ninsori abundente a lovit in aceasta dimineața zona vestica a județului Gorj. Pe DN 67, intre Bengești și Polovragi a fost nevoie sa fie suplimentat numarul de utilaje de deszapezire pentru a se putea asigura circulația rutiera in condiții de siguranța. La acest moment se circula in condiții de carosabil curat și umed izolat zapada tocata. Din pacate, unii conducatorii auto s-au grabit sa-și schimbe anvelopele de iarna și astfel s-au creat și cateva blocaje, de scurta durata. Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

