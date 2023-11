Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat al Carierei miniere Pinoasa, din Complexul Energetic Oltenia, a fost ranit miercuri in urma unui accident de munca. Conform Inspectoratului Teritorial de Munca Gorj, un barbat, incadrat ca lacatuș mecanic, in varsta de 34 ani, in timp ce executa sarcini de serviciu, a fost accidentat, aflandu-se…

- Un grav accident de munca a avut loc la cariera miniera Pinoasa, din județul Gorj, care face parte din Complexul Energetic Oltenia. Un lacatuș mecanic de 34 de ani a fost ranit și a ajuns la spital.

- Un tir și patru autoturisme au fost implicate in urma cu puțin timp intr-un accident rutier la Plopșoru, Gorj. Evenimentul rutier a avut loc pe DN 66, in satul Olari. 10 persoane au fost implicate in accident. 1 de 4 „ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru gestionarea unei situații de urgența…

- Barbatul de 35 de ani, angajat al Complexului Energetic Oltenia efectua, vineri, lucrari de revizie la roata port-cupe a excavatorului in momentul in care s-a produs accidentul mortal de la Cariera Roșia, au transmis IPJ Gorj și CE Oltenia, citate de Agerpres.„In urma cu putin timp, politisti din cadrul…

- Accident de munca in aceasta dimineața, la Timișoara. Un barbat care a cazut de pe o schela a ajuns la spital. „Azi, 5 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, polițiștii Secției 1 Urbane Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 48 de ani, ar fi cazut de la […] Articolul…

- Duminica, 10 septembrie a.c., polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați prin apel 112 despre producerea unui accident rutier in comuna Bocicoiu Mare. In urma deplasarii la fața locului, polițiștii au stabilit faptul ca, un tanar de 16 ani din Tisa care conducea o motocicleta, fara a deține permis…

- Un accident moto a avut loc in cursul zilei de sambata, 9 Septembrie 2023, pe DN66 ndash; Defileul Jiului, judetul Gorj.Un accident moto a avut loc pe DN66 ndash; Defileul Jiului, in zona Pasului Lainici, la kilometrul 113 300m. Incidentul a implicat o motocicleta si o autoutilitara, iar motociclistul…

- Un tanar de 24 de ani a fost ranit in urma unui accident produs ieri seara, pe Calea Bucuresti din Craiova. Politistii au stabilit ca un sofer de 35 de ani, la iesirea dintr-o statie peco, nu a acordat prioritate motociclistului, care circula regulamentar. Politistii doljeni au precizat ca tanarul de…