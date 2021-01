Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul liberal Virgil Guran s-a adresat miercuri, in plen, reprezentantilor Opozitiei si a afirmat ca in momentul in care PNL a preluat guvernarea, in urma cu un an, "lucrurile erau incurcate". "Am asistat si am fost atent la lectiile de guvernare primite de la Opozitie. Avem memorie atat…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a afirmat, vineri, ca PSD merge in opozitie si nu intelege "disperarea care se vede" la liderii social-democrati, transmitandu-le acestora "sa se gandeasca sa faca ceva bun" cu voturile obtinute. "PSD merge in opozitie. Majoritatea de centru - dreapta a fost…

- Președintele Pro Romania, a susținut de curand o conferința de presa imaginara alaturi de președinții PNL și PSD, Ludovic Orban și Marcel Ciolacu. In fapt erau doua machete desenate cu chipurile celor doi. Senatorul PMP, Lucian Iliescu, susține insa ca ideea i-a fost furata de liderul PMP,…

- Senatorul PNL Alina Gorghiu a declarat miercuri ca nu cautioneaza "incercarea disperata" a PSD de a anula organizarea alegerilor parlamentare din 6 decembrie, adaugand ca PNL va boicota sedinta de plen a Senatului. "Nu cautionam incercarea disperata a PSD de a anula organizarea alegerilor parlamentare…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a afirmat joi seara ca liberala Alina Gorghiu este cea care l-a convins pe senatorul social-democrat Ion Ganea sa nu participe la sedinta Biroului permanent, pentru ca proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor sa nu intre pe ordinea…

- Alina Gorghiu a anuntat ca Biroul permanent nu a avut luni cvorum pentru a trimite la Comisia juridica proiectul de lege care prevede ca Parlamentul stabileste data alegerilor si nu Guvernul, initiativa trimisa la reexaminare de Klaus Iohannis. Senatoarea PNL a adaugat ca PSD are majoritatea singur…

- Marcel Ciolacu, presedintele PSD, afirma ca presedintele Iohannis trebuie sa renunte sa se comporte ca presedintele PNL. Ciolacu face apel la presedinte sa promoveze un dialog intre fortele politice, pentru depasirea crizei actuale, mai ales ca principalii specialisti in domeniul sanatatii se afla…