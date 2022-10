Stiri pe aceeasi tema

R. Moldova este așteptata in Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Camerei Deputaților a Parlamentului Cehiei, Marketa Pekarova Adamova, in cadrul unei conferințe de presa comune cu șeful legislativului de la Chișinau, Igor Grosu, conform deschide.md.

La Astana, capitala Kazahstanului, e programata joi o intrevedere intre președintele Turciei, țara NATO și președintele Rusiei. Kremlinul se asteapta ca Recep Tayyip Erdogan sa-i faca lui Vladimir Putin o propunere concreta de mediere cu privire la conflictul din Ucraina, relateaza Reuters .

Presedintele Franței, Emmanuel Macron a acuzat miercuri, 12 octombrie, Rusia ca "a facut jocul" Azerbaidjanului, cu "o complicitate turca", in fata Armeniei si ca isi continua "manevra de destabilizare" in regiunea Caucaz, informeaza joi AFP și Agerpres .

- Kremlinul a declarat luni ca „anunturile zgomotoase“ facute de presedinta Camerei Reprezentantilor SUA Nancy Pelosi asupra cauzelor conflictului de la frontiera dintre Azerbaidjan si Armenia sunt putin probabile sa ajute la stabilizarea situatiei, relateaza Reuters

- Consensul politic al liderilor Uniunii Europene de a suspenda acordul de facilitare a emiterii vizelor dintre blocul comunitar și Moscova, ceea ce va ingreuna obținerea vizelor Schengen de catre cetațenii ruși, este „ridicol” și le va complica viața inclusiv europenilor, a declarat joi purtatorul de…

In pofida reluarii exporturilor de cereale prin porturile ucrainene de la Marea Neagra, gratie acordului international intermediat de ONU si Turcia, Uniunea Europeana intentioneaza sa isi continue eforturile destinate crearii unor rute alternative care sa permita exporturile de cereale ucrainene.

Uniunea Europeana a cerut miercuri rezolvarea prin dialog a tensiunilor legate de vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, si mentinerea canalelor de comunicare cu China, pentru evitarea erorilor de apreciere, informeaza Reuters.