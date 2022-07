Gorghiu, de Ziua Franţei: România rămâne ferm ancorată în valorile sloganului „liberte, egalite, fraternite” Parteneriatul strategic al Romaniei cu Franta reprezinta garantia ca prietenia intre cele doua natiuni si idealurile comune vor continua sa se dezvolte, afirma presedintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu. „14 iulie – cea mai frumoasa zi pentru Franta si poporul francez. La 233 de ani de la Caderea Bastiliei, Franta ramane un etalon al democratiei si libertatii. Si ma bucur ca Romania si Franta sunt alaturi in cea mai dura criza de securitate din Europa ultimilor 80 de ani”, a scris Gorghiu, joi, pe pagina sa de Facebook . Ea mentioneaza ca multe lucruri leaga cele doua tari: istoric, cultural,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

