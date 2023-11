Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul chef Gordon Ramsay, in varsta de 57 de ani, a anuntat nasterea celui de-al saselea copil pe care il are cu sotia sa Tana, care are 49 de ani si cu care este casatorit de aproape trei decenii, relateaza BBC.

- Gordon Ramsay, nume recunoscut in intreaga lume pentru abilitațile sale culinare excepționale și personalitatea carismatica, nu este doar un maestru in arta bucatariei, ci și un devotat membru al unei familii numeroase și pline de viața.

- Chef Chef a fost oprit, luni seara, 23 octombrie 2023, de catre polițiștii de la Brigada Rutiera pentru un control de rutina. Mai exact, cunoscutul bucatar a fost supus probelor chiar la Piața Charles de Gaulle din Capitala. Iata ce s-a descoperit in urma testarii cu aparatul etilotest și antidrog!

- Pe 16 octombrie 1986, austriacul Reinhold Messner a atins varful Lhotse, devenind prima persoana din istorie care a urcat toate cele 14 varfuri de peste 8.000 de metri ale lumii. Legendarul alpinist a reușit aceasta performanța fara a folosi oxigen imbuteliat.

- Cei doi baieți, ambii in varsta de 14 ani, s-au electrocutat joi seara, 28 septembrie, in localitatea Murfatlar, judetul Constanta, dupa ce s-au urcat pe un tren. Unul dintre ei a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului, iar vineri, 29 septembrie, a fost transferat la Spitalul Grigore Alexandrescu…

- Cunoscutul afacerist Calin Donca a transmis un mesaj din spatele gartiilor. Prin intermediul postarii, omul de afaceri dorește sa aduca o serie de lamuriri vis-a-vis de reținere sa. Ce a transmis acesta? Calin Donca, arestat preventiv pentru 30 de zile Calin Donca se afla in mijlocul unui proces juridic.…

- Brazilianul Ronaldo Nazario, care va implini 47 de ani pe data de 18 septembrie, a fost botezat. La aproape 47 de ani, fostul mare fotbalist, actual acționar la cluburile Real Valladolid și Cruzeiro, a facut un pas important in viața personala. Ronaldo a fost botezat in cadrul unei ceremonii private…

- Ultimele evenimente tragice din Romania, precum explozia de la Crevedia sau accidentul din 2 Mai, ne fac inca o data sa ne fie teama sa locuim in propria noastra țara. Am vrea ca cineva sa gaseasca o rezolvare, iar pana atunci vom blama, pe buna...