- Duminica, Goran Bregovic si formația sa nu au fost lasati sa intre in Republica Moldova, unde urmau sa cante la un festival. Ei aterizasera pe Aeroportul International din Chisinau, relateaza presa locala. Organizatorii festivalului Gustar, care are loc la Rezervatia Cultural-Naturala „Orheiul Vechi”,…

- George Simion, liderul partidului AUR, are interzis pe teritorului Ucrainei timp de 3 ani.Informația a fost confirmata de Serviciul de Securitate al Ucrainei, intr-un raspuns oficial, pentru publicația Podul.ro. ”In scopul asigurarii securitații statului, SBU a luat decizia de a-i aplica persoanei menționate…

- Cel putin 14 persoane au fost murit, iar alte peste 2.700 au fost evacuate din zona inundata in regiunea ucraineana Herson (sud), dupa distrugerea Barajului Kahovka, anunta Guvernul ucrainean. Aproximativ 190 de copii au fost evacuati, cinci persoane au murit, iar alte 35 au fost date disparute, inclusiv…

- In seara zilei de 8 iunie, armata rusa a tras doua rachete Kalibr asupra orașului ucrainean Uman din regiunea Cerkasi, situat la aproximativ 160 km de Republica Moldova.Rachetele au lovit supermarketul ATB și o spalatorie auto. Mai mulți oameni au fost raniți. Un videoclip filmat de camera de supraveghere…

- De luni, 5 iunie, pana in 15 septembrie, Ucraina va interzice exportul de zahar, ceea ce reprezinta o adevarata lovitura pentru Romania, deoarece țara noastra era cel mai mare importator de zahar din Ucraina. Din luna octombrie a anului trecut si pana in aprilie, Romania a importat aproape 85.000 de…

- Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Parlamentului European Roberta Metsola calatoresc cu acelasi avion catre Republica Moldova, unde are loc al doilea summit al Comunitatii Politice Europene. Zborul președintelui Romaniei va fi direct, fara escala la Sibiu, așa cum s-a intamplat de multe ori…

- Deputalul rus Vladimir Djabarov a cerut deschiderea unui dosar penal pe numele Maiei Sandu și darea acesteia in urmarire internaționala dupa ce lidera de la Chișinau a declarat ca, in cazul in care Vladimir Putin ar ajunge in Republica Moldova, acesta ar trebui arestat in conformitate cu decizia Curții…