Cel mai prost pastrat secret de anul acesta din zona tehnologiei, cum este numit de multi analisti, nu reuseste sa surprinda, ci mai degraba confirma informatiile vehiculate in ultimele luni. Pixel Watch are un cadran circular, subtire, care reuseste sa arate suficient de elegant si sportiv in acelasi timp. Cheita (sau coroana digitala) are functii tactile si va folosita pentru navigarea in cadrul interfetei si a aplicatiilor. La baza va sta ceea ce Google numeste o versiune imbunatatita de Wear OS 3, cu o interfata modificata si „notificari smart”. Va exista si o versiune cu conexiune de date.…