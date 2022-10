Google şi-a lansat primul smartwatch Google a optat pentru un cadran rotund, care masoara doar 41 mm, este subtire si cantareste numai 32 de grame, fara bratara. Acesta are o nota de eleganta si ar putea fi pe placul celor care prefera un smartwatch care seamana cu un ceas traditional. Dezavantajul acestei abordari vine din faptul ca nu este loc pentru o baterie mare. Pixel Watch are o baterie de 294mAh, care promite o autonomie de 24 de ore. Cu un cablu USB-C, o incarcare completa ar trebui sa dureze aproximativ 80 de minute. Pixel Watch se bazeaza pe cipul Exynos 9110, de la Samsung, insa foloseste si un procesor secundar, Cortex… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

