Google e gata sa faca o modificare importanta paginii sale principale de pe desktop, cea dedicata motorului de cautare. E vorba despre integrarea unei serii de widgeturi fix sub bara de cautare, pentru a tine la indemana informatii utile. Pagina Google Search e cunoscuta pentru minimalismul sau, dar e gata sa se aglomereze acum. Google se afla deocamdata in faza de test cu o serie de widgeturi care pot fi integrate sub bara de cautare. O optiune „Hide Content” a aparut in coltul din dreapta jos al paginii home Google, pentru cativa utilizatori din State. Asta in vreme ce in coltul stanga jos se…