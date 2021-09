Google promite mai mult context în rezultatele motorului său de căutare Google si-a adus aminte ca a pornit in afaceri ca un motor de cautare si, chiar daca a parut ca a uitat sa mai inoveze in acest domeniu in ultimii ani, la adapostul cotei de peste 90% de piata, anunta acum o noutate care va schimba punctual relatia utilizator – motor de cautare. In primul rand, Google promite mai mult context pentru cautarile realizate de utilizator. Folosind modelul de invatare mecanica MUM (Multitask Unified Model), gigantul american promite o experienta mai bogata si mai profunda. Concret, alaturi de rezultatele care servesc punctual cautarea, Google va afisa ceea ce numeste… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fumatorii au risc de a face o forma mai grava de COVID. Fumatul nu doar ca agraveaza boala, ci poate duce la deces din cauza infectiei cu SARS-CoV-2, noteaza cercetatorii britanici, intr-un studiu nou. Prima cercetare de acest fel analizeaza date genetice si cazurile a peste 200.000 de pacienti cu COVID…

- Copreședintele USR PLUS, Dacian Cioloș, a declarat vineri, 10 septembrie, la Cluj, ca cea mai buna modalitate prin care partidul se poate asigura ca vor fi facute reforme este ca USR PLUS sa propuna viitorul premier, in cazul in care Guvernul Cițu va pica la moțiunea de cenzura. Iar daca reformele nu…

- Rareș Bogdan, unul dintre șefii PNL, solicita primarului Timișoarei sa ii transmita daca este de acord sau nu ca partidul sau, USR PLUS, s-ar fi aliat cu o gramada de partide considerate extremiste, din Europa. In ceea ce il privește pe Florin Cițu, acesta nu s-a lansat in asemenea speculații politice…

- Folosind tehnologie de ultima generație, organizatorii va invita in perioada 3-5 septembrie, la Aerodromul „Cioca” de langa Timișoara, sa ințelegeți și sa aflați mai multe despre lumea in care traim, la Magic Dome. Pe langa cel mai mare parc de distracții, roboți Transformers, dinozauri și papuși gigantice…

- Candidatii la sesiunea de toamna a Bacalaureatului au avut ca subiecte la proba de Limba si literatura romana cerinte pe baza unui fragment dintr-un volum de Cella Serghi si textul narativ. La primul subiect candidatii au avut de rezolvat cerinte pe baza unui fragment din Cella Serghi si de redactat…

- Au fost facute publice rezultatele preliminare dupa procesarea a 100% din numarul total de buletine de vot din raionul Leova. Astfel, marele ciștigator in aceasta regiune a țarii este PAS care a acumulat 54,26% din numarul total de voturi. Pe locul doi este BECS cu 24,76%, iar pe trei PP ”Șor” cu 5,06%.…

- Proba scrisa in cadrul examenului de Definitivat 2021 va fi organizata miercuri, 14 iulie. Concursul de definitivat reprezinta un examen de intrare și avansare in cariera didactica. Examenul poate fi susținut de cadrele didactice care au cel puțin un an vechime in invațamant și este obligatoriu pentru…

- N. D. Rezultatele finale la examenul de Evaluare Naționala 2021, dupa contestații, au fost publicate ieri, atat pe site-ul evaluare.edu.ro, cat și la avizierele școlilor centre de examen. Astfel, in Prahova, dupa analizarea contestațiilor, acum sunt mai multe medii de 10, respectiv opt, fața de șase…