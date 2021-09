Google lansează noi funcţii de comunicare şi un nou design pentru Gmail In ultimii ani, Google a adaugat treptat noi functii de comunicare serviciului Gmail, insa, acum, cu ocazia lansarii unui nou design, strategia gigantului american capata contur, iar intentiile companiei devin clare. Din Gmail, utilizatorii pot acum sa realizeze apeluri audio directe, folosind solutia Meet, integrata in serviciul de comunicare. Pana acum, apelurile puteau fi facute din aplicatia Meet, nu si din Gmail. Cu aceasta ocazie, Meet, ale carui abilitati se opreau la nivelul conferintelor video, poate si el sa realizeze apeluri audio intre doar doi utilizatori. Si asta direct, fara a fi… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

