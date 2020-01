Stiri pe aceeasi tema

- Google a lansat trei noi aplicații experimentale pentru a ajuta utilizatorii sa foloseasca telefonul mai puțin, ca parte a inițiativei sale Wellbeing, inclusiv un plic in care telefonul poate fi inchis, lasand libera doar opțiunea de a forma numere, potrivi Mediafax.ro.Plicul Google funcționeaza…

- De la începutul anului, românii au cautat cel mai des, pe Google, informații despre: Game of Thrones, Facebook, Simona Halep, Liviu Dragnea, cum se calculeaza șomajul sau despre cazul de la Caracal, potrivit unui studiu realizat de o agenție de SEO.Citește mai departe și comenteaza…

- Uber va lansa o noua funcție pentru înregistrarea audio a calatoriilor, ca o modalitate de a asigura siguranța pasagerilor și a șoferilor, conform reprezentanților companiei de ridesharing.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Dupa speculații care s-au intins pe parcursul mai multor ani, Motorola Razr pare sa fie cel mai interesant smartphone din ultima perioada și, probabil, singurul telefon pliabil care se va vinde ca painea calda, scrie Playtech.ro .

- Dupa Franta, o noua tara din Uniunea Europeana, Cehia anunta ca va impune o taxa anuala suplimentara de 7% pe venit gigatilor IT care au venituri globale de peste 830 de milioane de dolari si de peste 4,3 milioane de dolari la nivel local.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- CADOURI CRACIUN 2019. Sondajul anual efectuat de Compari.ro in randul populatiei adulte din Romania cu acces la internet cauta sa determine si in acest an care sunt cadourile prin intermediul carora intentionam sa-i surprindem pe cei dragi, prieteni si cunostinte, in contextul in care se apropie…

- Utilizatorii de Android care instaleaza aplicatii din surse neoficiale risca sa isi infecteze dispozitivele cu un nou tip de malware care nu poate fi „curatat”, scrie go4it.ro. Se pare ca o echipa de hackeri numita xHelper a infectat mai multe aplicatii .apk din afara AppStore si a reusit sa infecteze…