Gigantul internetului a anuntat vineri ca a achizitionat toata cladirea Central St. Giles, unde ocupa deja mai multe etaje, in West End din Londra. ”Investitia noastra in acest imobil uimitor, conceput de Renzo Piano, reprezinta increderea noastra continua in birou, ca loc pentru colaborare si conexiune personala”, a declarat Ronan Harris, vicepresedinte si director general al Google U.K. and Ireland, intr-o postare pe blog. Google intentioneaza sa reamenajeze imobilul in urmatorii cativa ani, a spus Harris, adaugand ca vor exista spatii de colaborare, grupuri de echipe si spatii de lucru in aer…