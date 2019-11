Alphabet Inc, firma mama care detine motorul de cautare online Google, va cumpara producatorul de dispozitive portabile Fitbit Inc pentru 2,1 miliarde dolari, intrand pe piata in crestere de dispozitive pentru fitness si ceasuri inteligente, informeaza Reuters, precizeaza Agerpres.

Fitbit a informat vineri ca a primit o oferta de 7,35 dolari pe actiune in numerar, ceea ce reprezinta o prima de 19% fata de valoarea inregistrata de titlurile Fitbit la inchiderea sedintei de joi.

Actiunile Fitbit au inregistrat o crestere de peste 40% dupa ce luni Reuters a dezvaluit ca Google vrea…