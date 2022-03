Google cumpără firma de securitate cibernetică Mandiant, pentru aproximativ 5,4 miliarde de dolari Operatorul serviciilor de cautare online din Mountain View, California, a declarat ca va plati 23 de dolari pe actiune pentru firma cotata la bursa, care a fost fondata in 2004. Daca acordul va fi aprobat de autoritatile de reglementare, va fi a doua cea mai mare achizitie efectuata veeodata se Google, dupa preluarea sa de 12,5 miliarde de dolari a Motorola Mobility, in 2012. Google a vandut compania Lenovo pentru 2,9 miliarde de dolari, doi ani mai tarziu. A treia cea mai mare achizitie a Google este cea a producatorului de produse pentru casele smart Nest, pe care l-a cumparat pentru 3,2 miliarde… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

