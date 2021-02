Google, amendată în Franța pentru sistemul de notare din sectorul hotelier Google Irlanda și Google Franța au convenit plata unei amenzi de 1,1 milioane de euro dupa o investigație a aratat ca modul de ierarhizare a hotelurilor folosit de gigantul din sectorul motoarelor de cautare ar putea induce în eroare utilizatorii, transmite Reuters.



Anunțul a fost facut luni de ministerul de finanțe francez și de autoritatea anti-frauda din Hexagon.



Cele doua instituții au spus, într-un comunicat de presa, ca Google și-a modificat practicile de notare a hotelurilor dupa septembrie 2019. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tinerele care au batut si umilit o alta fata, iar apoi au postat pe imaginile pe internet, ar trebui examatriculate din scoli. Anuntul a fost facut de catre primarul Capitalei, Ion Ceban, in cadrul sedintei saptamanale a serviciilor primariei Chișinau.

- Berlinul a salutat vineri mentinerea de baze militare americane pe teritoriul german si inghetarea retragerii trupelor americane, masuri anuntate in ajun de presedintele Joe Biden, a indicat purtatorul de cuvant al executivului german, transmit AFP si Reuters. Aceasta decizie, anuntata joi de noul presedinte…

- Trump l-a grațiat pe fostul sau consilier Steve Bannon, acuzat de frauda. Cu doar cateva ore inainte de a parasi Casa Alba, Donald Trump l-a grațiat pe fostul sau consilier Steve Bannon care este acuzat de frauda, relateaza Reuters și BBC News. Anunțul vine cu doar cateva ore inainte de ceremonia de…

- Prim-ministru a precizat ca se are in vedere modificarea Legii salarizarii pentru a elimina inechitatile din sistemul public. Batalie pentru vamile țarii. Omul lui Dancila nu cedeaza „Ne uitam la toate sporurile in sectorul public pentru bugetul din 2021 sa vedem care dintre ele se justifica sau…

- Un cutremur cu magnitudinea 5,7 s-a produs in largul coastei nord-estice a Taiwanului si a fost resimtit la Taipei, fara ca autoritatile sa raporteze pagube materiale, informeaza Reuters.Epicentrul seismului - care a zguduit cladirile din capitala - a fost localizat in largul coastei comitatului Yilan,…

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, anunta, vineri, ca s-a lansat licitatia pentru largirea la 4 benzi a Centurii Bucuresti, sectorul de sud-vest, intre autostrada A1 si DN5, proiectare si executie.

- Amazon, cea mai mare companie de comerț online din lume a achizitionat 11 avioane Boeing 767-300 de la companiile aeriene Delta Air Lines si WestJet Airlines, pentru a-si accelera si majora capacitatea de livrare, in contextul in care comenzile online au crescut semnificativ in perioada pandemiei. Anunțul…

- Primii care vor fi vaccinati impotriva noului coronavirus in Spania vor fi rezidentii varstnici si lucratorii sanitari din caminele de batrani. Anunțul a fost facut ieri de ministrul sanatatii Salvador Illa, prezentand planul national de vaccinare care urmeaza sa fie aplicat din ianuarie, potrivit Reuters.…