Conform informatiei, Microsoft a folosit termenii de licenta din software-ul sau de productivitate Office 365 pentru a bloca clientii in contracte separate cu afacerea sa de servere in cloud Azure, se arata in reclamatia Google. Exista o rivalitate intensa intre cei doi giganti ai tehnologiei din SUA pe piata de cloud computing in valoare de mai multe miliarde de dolari, aflata in crestere rapida, unde Google se afla in urma liderilor de piata Amazon.com si Microsoft. Sectorul a atras recent un control mai intens din partea autoritatilor de reglementare, inclusiv in Statele Unite si in Marea Britanie,…