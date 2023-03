Stiri pe aceeasi tema

- Cu cateva luni inainte de indeplinirea termenului de declarare a impozitului pe profit pentru anul fiscal 2022, ANAF a publicat ordinul pentru aprobarea formularului 101 aferent grupului fiscal și pentru actualizarea formularului 101 individual. Este vorba despre Ordinul Președintelui ANAF nr. 310 pentru…

- Meteorologii au emis noi avertizari cod galben de ninsoare și viscol pentru mai multe județe. In plus, in vigoare este și un anunț de temperaturi negative pentru toata țara. ANM a explicat ca vremea intra intr-un proces semnificativ de racire.

- Romania rupe dependenta de gazul rusesc. Deficitul va fi acoperit din Marea Caspica, dupa ce am batut palma cu Azerbaidjan. Si Europa isi pune speranta in azeri, ba chiar micul stat din Caucaz ar putea furniza si electricitate din surse regenerabile.

- Banca Transilvania si Patria Bank au fost amendate de BNR anul trecut cu cate 50.000 lei, iar OTP Bank cu 500.000 lei, pentru incalcarea legislatiei contra spalarii banilor si finantarii terorismului.Patria Bank a fost amendata cu 50.000 de lei pentru, printre altele "neinregistrarea in aplicatia…

- O treime din firmele austriece care activeaza pe piața din Romania au datorii la bugetul de stat. In total, acestea depașesc 390 de milioane de lei. 500 dintre ele sunt executate silit de ANAF, informeaza Digi24. „La data de 30 noiembrie a anului 2022, un numar de 2.915 contribuabili cu capital majoritar…

- Din cele aproape 3.000 de firme cu capital majoritar austriac din baza de date a ANAF, aproape o treime sunt prezentate de autoritati ca inregistrand, spre finalul anului trecut, obligatii fiscale neachitate catre bugetul de stat, releva date analizate de Profit.ro. Firmele austriece au intrat in atentia…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a venit, in aceasta dimineați, cu un anunț de ultima ora. A fost emisa o alerta de vreme severa imediata in Romania, in care sunt vizate mai multe județele ale țarii.