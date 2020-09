Stiri pe aceeasi tema

- Avem cateva mii de candidați la alegerile locale din acest an, dar vedeta absoluta pare sa fie un om care nu a intrat in batalia electorala. Nici acum, nici in 2016 și nici in vreun alt an.

- Macelarii, comerciantii de fructe, legume si branzeturi sunt printre cei care au inregistrat cele mai mari vanzari dupa perioada de izolare si este probabil ca aceasta tendinta sa se mentina si in continuare, conform unui studiu derulat de Mastercard.

- Guvernul Ludovic Orban intenționeaza sa introduca un ajutor de minimis pentru inființarea de intreprinderi sociale in mediul rural, ca masura de relansare economica in urma crizei provocate de epidemia de coronavirus dar și ca masura de evitare a pierderii unor fonduri europene:Valoarea maxima…

- Autoritatile lucreaza la un draft de masuri privind deschiderea restaurantelor in interior iar masurile vor fi luate dupa evaluarea Institutului National de Sanatate Publica (INSP), a explicat luni seara, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, potrivit Agerpres."Este…

- Compania germana de utilitati E.ON suspenda publicitatea si postarile pe Facebook si Instagram, luand astfel atitudine impotriva instigarii la ura, discriminarii si intolerantei promovate de aceste retele, potrivit unui comunicat remis, joi, AGERPRES."La E.ON, actionam in conformitate cu valorile…

- Romania are un potential eolian offshore urias, de peste 70.000 de MW, si ar putea ajunge in cinci ani la nivelul Marii Britanii in acest sector, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. "Exista o oportunitate uriasa pentru Romania…

- In cadrul proiectului POCU intitulat ”Masuri de optimizare a sistemului de intervenție integrata comunitara in comuna Sinpaul, județul Mureș”, implementat in comuna Sanpaul, cu parteneri Primaria comunei Sanpaul, Scoala Generala Valea Izvoarelor, Centrul Comunitare de Resurse Sanpaul, s-au finantat…