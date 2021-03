Goji – proprietăți, beneficii și contraindicații Fructele de goji sunt recunoscute pentru proprietațile sale benefice impotriva hipertensiunii arteriale și intarirea imunitații. Descopera ce alte beneficii majore au, dar și cum se consuma goji. Fructele de goji sunt pe lista celor mai sanatoase alimente, impreuna cu quinoa , spanac , varza Kale sau andive. Sunt bogate in antioxidanți și nutrienți și au o serie de proprietați terapeutice. Nota: Informațiile din acest articol nu inlocuiesc sfaturile unui medic specialist. Va recomandam, inainte de a incerca orice tratament, sa consultați medicul și sa urmați indicațiile acestuia. Cuprins: Informații… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

