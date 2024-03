Descopera in randurile de mai jos ce trebuie sa faci pentru a scapa de petele de mucegai de pe imbracamintea ta in mod natural, dar și cum iți poți menține hainele intotdeauna perfecte!Beneficiile unei metode de curațare la tine acasaPetele de mucegai se gasesc in mod normal pe tavan sau la pervazul geamurilor, insa nu este exclus sa te confrunți cu ele și pe imbracaminte. Acest aspect neplacut apare atunci cand nu ai mai purtat un articol vestimentar de ceva timp și a stat intr-un mediu inchis sau umed. Deși primul instinct atunci cand vezi ca bluza ta are mucegai este sa o arunci la gunoi, trebuie…