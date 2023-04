Stiri pe aceeasi tema

- Un nou sezon de la „Chefi la cuțite” este pe cale sa inceapa, iar acesta ultimul in care Gina Pistol va fi prezentatoare. Iubita lui Smiley s-a retras din televiziune.Din 27 martie, la Antena, marea premiera a sezonului 11 „Chefi la cuțite” le aduce lui Sorin Bontea, Catalin Scarlatescu și Florin Dumitrescu…

- Arena ultramodera din Targu Jiu, pe care evolueaza in prezent doar divizionara secunda Viitorul Targu Jiu, va deveni, pentru o perioada, noua „casa” a funcționarilor publici din Primarie, nevoiți sa paraseasca sediul obișnuit din cauza cutremurului de 5,7 grade de marți. Primarul din Targu Jiu, Marcel…

- Romania will continue political discussions for Schengen accession, president Klaus Iohannis said Thursday, adding that in the next weeks he will make a visit to Bulgaria for talks, but also for a signal that the two countries are ready to join the free movement space. Fii la curent cu cele…

- Am trecut deja de jumatatea perioadei de concurs, iar in runda a șaptea, avem un extra premiu ce consta intr-o cina pentru doua persoane la un restaurant din București. Așadar, raspunde zilnic la intrebarea zilei pentru a iți mari șansele de caștig. Extra premiu: o cina pentru doua persoane, la fix…

- Naționala de fotbal pe plaja a Moldovei incepe pregatirile pentru preliminariile Campionatului Mondial 2023 din Spania. Selecționata pregatita de Ruslan Pernai va efectua, in zilele de 30 și 31 ianuarie, un cantonament de pregatire la Arena din parcul La Izvor al capitalei, urmind ca apoi sa se deplaseze…

- Cladirile de birouri goale din intreaga lume ar trebui convertite in apartamente pentru ca in acest fel sa fie rezolvata criza spatiilor de locuit din multe tari, au propus miercuri mai multi directori de companii imobiliare prezenti la Forumul de la Davos, informeaza Agerpres.

- Pentagonul a atribuit companiei americane Raytheon un contract in valoare de 208 de milioane de dolari pentru producția de rachete antinava destinate Romaniei, a anunțat Institutul Naval al SUA. In colaborare cu firma norvegiana Kongsberg, Raytheon va furniza Romaniei un numar nespecificat de sisteme…